“No pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende”: Presidente Boric responde a las críticas

“Yo le digo a Javier (Macaya) y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron en lo bueno y en lo malo, pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó”, afirmó el presidente Gabriel Boric en respuesta a las críticas tras su discurso en Enade y el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio.