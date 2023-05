Tras ser declarado culpable por difamación y abuso sexual: ¿Qué arriesga Donald Trump?

Este martes, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado de abuso sexual y difamación pero no por el delito de violación contra la ex periodista E. Jean Carroll.

Un jurado federal en Manhattan determinó que el empresario agredió a la víctima en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York durante la primavera de 1996.

El juicio había comenzado hace dos semanas y, aunque Trump dijo en un momento que podría asistir, no se presentó sino que mandó un video para defenderse. Ella afirmó que no buscaba dinero sino restaurar “su buen nombre”.

Tras esto, Trump publicó en su red social Truth que “no tengo ni la más absoluta idea de quién es esa mujer. Este veredicto es una desgracia, la continuación de la más grande caza de brujas de todos los tiempos!”

Esta no es solo la primera vez que Trump es condenado por este delito, sino que e​s la primera vez que un ex presidente es sentenciado por este delito.

Tras la condena por abuso sexual: ¿Qué pasará con Donald Trump?

A pesar de esta condena, el ex mandatario no enfrentará la cárcel. Según la prensa estadounidense, la justicia determinó que el magnate deberá resarcir a la ex columnista de la revista Elle con US$5 millones, de acuerdo a lo reportado por medios estadounidenses.

Esto también podría afectar su intento por regresar a la Casa Blanca el 2024, aunque a sus seguidores más fervientes no parecen afectarles los problemas legales del ex presidente: haber nacido en EE.UU. , haber residido en el país al menos 14 años y tener 35 años o más.

La violación de Trump que relató Carroll

Carroll testificó que se cruzó con Trump en la puerta giratoria de la tienda Bergdorf Goodman un jueves de la primavera de 1996. En esa época escribía una columna de consejos en la revista femenina Elle y había sido guionista de “SNL”. Trump era empresario de bienes raíces y una figura conocida en la sociedad neoyorquina.

La periodista comentó que el magnate le pidió un consejo para elegir un regalo para una mujer a lo cual ella aceptó con gusto. Como columnista de consejos, que Trump te pidiera ayuda para un regalo “era un horizonte maravilloso”, y Carroll pensó que terminaría con una historia divertida.

Señaló que le sugirió un sombrero, pero el pensó en lencería y pronto se encontraron bromeando sobre la prenda. Divertida y coqueta, le siguió el juego, riéndose incluso después de que él cerró la puerta del probador, quizás incluso mientras él la empujaba contra la puerta.

Tras esto, la escritora relató que Trump la besó en los labios, le bajó la ropa interior, y la penetró, primero con la mano y después con el pene, mientras ella intentaba quitárselo de encima. Afirmó que finalmente lo golpeó con la rodilla y salió a toda prisa del lugar.

Carroll dijo que durante décadas no se lo contó a nadie, excepto a dos amigas, porque temía que el ex mandatario tomara represalias, porque “pensaba que era culpa mía” y porque pensaba que mucha gente culpa a las víctimas de violación de lo que les ocurre.