Lo que realmente hace el cuadrado de reCaptcha cuando pregunta si no eres un robot

En muchas de los sitios que visitamos a diario, ya sea para realizar compras o simplemente para ver películas o divertirnos aparece un cuadrado de reCaptcha para comprobar que no somos un robot.

El ejercicio parece bastante sencillo, reconocer imágenes que muestran objetos, descifrar palabras o simplemente hacer un click, pero recientemente se descubrió que detrás de estas maniobras se esconde algo más profundo y que hasta ahora era bastante desconocido, lo que ha llevado a la sorpresa total de los usuarios.

Esto se masificó en redes sociales, luego de que se viralizara una serie de preguntas y repuestas de la BBC, en la que la conductora Sandi Toksvig expuso que en realidad “marcar la casilla no es el punto”.

En realidad, marcar las imágenes no es lo que hace que la página compruebe que eres humano, sino que el permitirle acceder a tu historial de navegación e identificar tu comportamiento antes de marcar la casilla.

Por ejemplo, al realizar el reCaptha, el sistema puede verificar si has estado navegando por redes sociales o si has enviado mensajes, para de esta forma saber si efectivamente no eres un robot, publicó el diario Daily Star, de Gran Bretaña.

“Esencialmente, cuando haces clic en ‘No soy un robot’, le estás dando instrucciones al sitio para que revise tus datos y decida por sí mismo”, aseguraron. Además, explicaron que cuando el sitio te pide que compruebes que eres humano eligiendo las imágenes que te pide es porque no está seguro que tu comportamiento en los sitios que visitas no sea de un robot.

Por su parte, Google define los Captcha como una medida de seguridad para los sitios web y los usuarios, ya que esto protegería a las personas de recibir spam y proteger sus contraseñas ante posibles hackeos.