Presidente Boric sobre presión de la UDI para sacar a ministro Jackson: “¿Con qué cara? (…) Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel, pero no cerrando las puertas al diálogo”

Durante la inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río, el presidente Gabriel Boric fue consultado por la determinación de la UDI de no conversar más con el Gobierno hasta que salga de al frente de la cartera de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

El ultimátum de la UDI lo dio después del robo ocurrido en oficinas del Ministerio de Jackson y, lo concreto, es que el partido se bajó de la mesa por la reforma previsional.

Al respecto, el mandatario comentó: “Desde mi punto de vista, es inaceptable que hayan sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete’. Pero cómo se les ocurre. Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara?”.

Agregando: “Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por todos los chilenos y chilenas”.

Culminando: “llevamos un año y cinco meses de gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, me lo decía recién una vecina: ‘no nos olvide por favor’, ‘cumpla las promesas que hace’. Porque eso, efectivamente, marca la diferencia. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas”.