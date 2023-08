El mundo apunta a Putin: ¿Qué se sabe de la muerte Yevgeny Prigozhin?

Sin embargo, señaló que era un hombre “con un destino complicado que cometió graves errores”, en lo que se interpreta como una alusión a la fugaz rebelión del Grupo Wagner contra el Kremlin a finales de junio.

El presidente ruso prometió que se investigarán las causas del siniestro del avión privado en el que viajaba Prigozhin, que se estrelló este miércoles en el centro de Rusia.

Putin formuló sus declaraciones cuando hablaba con el líder instalado por Rusia de la región parcialmente ocupada de Donetsk, Denis Pushilin, en una entrevista televisada.

Entretanto, el periodista de investigación búlgaro Christo Grozev, reclamado por la Justicia rusa, ha pronosticado un nuevo golpe de Estado en Rusia tras la muerte del jefe del grupo paramilitar Wagner.

Grozev, que se encuentra escondido por miedo a ser asesinado por los servicios secretos rusos, ha asegurado que “esas cosas no suceden por casualidad y sin la autorización personal del presidente ruso” (Vladímir Putin), según informa la emisora NovaTV.

“No sé a ciencia cierta lo que ha pasado, pero no me sorprende”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “No hay mucho de lo que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás”.