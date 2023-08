Taylor Swift anunció la película de “The Eras Tour”: ¿Llegará a Chile?

La gira mundial “The Eras Tour” de Taylor Swift está haciendo historia, debido al fenómeno que ha generado las multitudinarias presentaciones de la cantante estadounidense.

Ahora, la cantante suma un nuevo hito a su carrera: el lanzamiento de la película de este show, la cual será estrenada el 13 de octubre en los cines de Estados Unidos.

“The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y electrizante de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la gran pantalla (…) Las entradas ya están a la venta”, así lo anunció la cantante en sus redes sociales.

La cinta será dirigira por Sam Wrench, director de otros trabajos de artistas como Billie Eilish, Lizzo y BTS. Se especula que durará casi tres horas, ya que eso duran los shows de Swift, sin embargo, aún no se oficializa eso. Además, la película también estará disponible en formato IMAX.

Desde los cines se están preparando para enfrentar la alta demanda de entradas que se espera ante el fenómeno de Taylor Swift.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023