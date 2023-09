Canciones, entrevistas y un álbum de Jhon Lennon: La subasta de archivos inéditos de The Beatles

Han pasado más de 50 décadas desde que The Beatles se separó definitivamente, cerrando así la historia de una de las bandas más importantes en la historia de la música.

A pesar del paso del tiempo, la banda de Liverpool sigue teniendo millones de fanáticos alrededor del mundo, incluso, algunos están dispuestos a pagar millones para tener objetos inéditos de los británicos, quienes ahora tendrán una oportunidad única de hacerse con una publicación nunca antes escuchada.

Ahora fue Derek Taylor, el primer jefe de prensa de The Beatles quien realizará una subasta con una serie de grabaciones inéditas que tenía en su poder, ya sea del cuarteto, como de sus integrantes en solitario.

En concreto, serán seis cintas tituladas The Beatles Derek Taylor Never-Before-Heard Collection of Lost Beatles Recordings, donde se encuentran ensayos del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a fines de 1966. Pero también incluye efectos que uso la banda en dicha publicación, como sonidos de animales.

Además, las grabaciones que serán subastadas cuentan con una versión inédita de While My Guitar Gently Weeps tocada por George Harrison y Bonzo Dog Doo-Dah Band junto a Jimmy Page. Además de 16 canciones del guitarrista británico con la banda.

Otra de las cintas incluye una entrevista de John Lennon de 45 minutos donde hace confesiones de su vida privada. También hay una grabación de do horas, donde Yoko Ono realiza una terapia con gritos primales, además de hablar sobre su pareja y la amistad de Lennon con sus excompañeros de banda.

Por último, en estas cintas se encuentra un álbum de Jhon Lennon con Yoko Ono llamado One From The Nursery, donde el británico toca guitarra acústica.

En total, se espera que Derek Taylor recaude entre 300 a 500 mil dólares, quien reveló que todas las canciones que están presentes en estos archivos habían sido editadas para ser publicadas, pero finalmente no lo hicieron.