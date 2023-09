“No vamos a naturalizar la cultura narco”: Presidente Boric presentó proyecto que limita narco funerales

“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desórdenes o incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos”, afirmó el presidente Gabriel Boric .

El mandatario junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, lideraron la presentación de un proyecto de ley que limita los denominados funerales de alto riesgo o “narco funerales”.

“No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana (…) Hemos tenido que actualizar nuestra legislaciones y nuestras instituciones porque cuando llegamos nos dimos cuenta, y esto es responsabilidad de todos, no se trata de apuntar a alguien en particular, que el Estado estaba avanzando más lento que la delincuencia y tenemos que ponernos al día“, aseveró Boric.