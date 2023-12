“Ha perdido el control sobre sus músculos”: El estado de Celine Dion empeora

Hace un par de meses se conoció que la cantante canadiense, Celine Dion padecía de una rara enfermedad llamada síndrome de persona rígida, que la obligó a cancelar su gira y alejarse de los conciertos.

Pese al optimismo que mostró inicialmente, recientemente se han conocido detalles que muestran su complejo momento con la enfermedad. La hermana de la artista, Claudette Dion, reveló a 7 Jours que Celine “trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos” y que habrá que esperar “un tiempo indefinido” para verla sobre los escenarios.

“Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”, confesó Claudette.

Además, la hermana de la intérprete de My Heart Will Go On, lamentó “que ella siempre ha sido disciplinada”.

El futuro de Celine Dion

El regreso de la cantante a los escenarios no parece cercano ni fácil de lograr. “Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene a buscarme. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente”, indicó Claudette Dion.

Sin embargo, la canadiense ha sido bastante apoyada. De acuerdo a su hermana que las personas han enviado permanentemente su apoyo a la cantante a través de la fundación Maman Dion dirigida por la familia de Celine.

“Si supieras la cantidad de llamadas telefónicas que recibe la Fundación sobre Celine. La gente nos dice que la aman y están orando por ella. Recibe muchísimos mensajes, regalos y crucifijos benditos”, declaró Claudette Dion.