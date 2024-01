“Farewell yellow brick road”: Elton John lanzará libro donde contará “historias y recuerdos” de su última gira

Elton John se retiró de los escenarios tras más de 50 años de carrera con su exitoso tour Farewell Yellow Brick Road que lo llevó a una serie de países y culminó en Estocolmo, Suecia.

Pero esto no quiere decir que el británico deja de sorprendernos, ya que recientemente anunció el lanzamiento de un libro donde narrará las historias íntimas de esta histórica gira.

El libro se llamará Elton John’s Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life On Tour (Elton John’s Farewell Yellow Brick Road: Memorias de mi vida en tour) y será lanzado este 24 de septiembre.

“Ha sido un hermoso viaje crear este libro y recordar a las personas y lugares que dieron forma a un capítulo increíble en mi vida”, escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram.

Además, Elton John detalló que en esta publicación inédita habrá “historias y recuerdos“ de su última gira, pero también habrán de toda su exitosa carrera.

“He incluido fotografías y recuerdos inéditos que espero brindarles información nunca antes vista sobre mi vida en la gira”, agregó el autor de Rocketman.

Por otro lado, Sir Elton John dio un interesante detalle: “los miembros de Rocket Club y aquellos que compren a través de mi tienda oficial recibirán su copia dos semanas antes, así que visite store.eltonjohn.com para reservar su copia ahora”