“Paguen mejor”: El tenso cruce entre la ministra Jara y Bernardo Larraín Matte por aplicación de las 40 horas

En medio de una discusión sobre la situación laboral actual, la ministra del Trabajo, Janette Jara y el presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Matte tuvieron una fuerte diferencia de opiniones.

El contexto de este cruce fue en el encuentro de Red Activa junto a Pulso de La Tercera “Cambiando las reglas del juego: los desafíos empresariales ante las nuevas leyes de este 2024″, mientras se debatía la implementación de la Ley de 40 horas laborales.

“Cuando las personas creen que estar sin control horario es no tener jornada, en realidad eso no es así. Es que no tienen derecho a una cantidad de horas máximas a trabajar, sino que están todo el tiempo a disposición del empleador”, apuntó la ministra. Además, Jara declaró que con dicha reforma “se reduce considerablemente quienes podrían estar excluidos y ahí quedan los gerentes o subgerentes, y quienes por ningún medio tecnológico puedan estar supervisados. Todos los demás tendrán jornada, porque es un derecho”.

Tras los dichos de la ministra, el expresidente de la Sofofa apuntó a que “Se deben ampliar los espacios de flexibilidad. Hay una cosa media establecida de que cualquier cosa que libremente pacten trabajadores y empleadores es definición de precariedad, un abuso, cuando son las personas las que optan por no tener jornada, o que optan por no estar sindicalizados. Las personas no sindicalizadas están llegando al 80% a nivel mundial, porque optan libremente por representarse de manera libre”.

El intercambio entre Jara y Larraín

“El mercado laboral en Chile es bastante flexible”, rebatió la ministra, quien comentó que “las atribuciones del empleador son bastante amplias. Esa discusión es bien teórica, lo claro es que la gente que trabaja y que está subordinada a su empleador es bien difícil llegar a un acuerdo con el empleador, porque hay una asimetría grande de poder”.

“A lo mejor en cargos de gerencia o en los espacios en los que algunos se puedan desenvolver no ocurre así, pero en el gran común de los trabajadores hay una asimetría tremenda. No existe el hecho de que un trabajador le pida al empleador que le suban el sueldo, o que le pida salir en un horario determinado. Eso no está escrito en ningún libro, pero es la realidad que vive la gente”, continuó Jara.

“ Hoy día el argumento de la asimetría entre empleador y trabajador es no confiar en las personas”, aseguró Larraín.

“Es que tu Bernardo estás por desregular y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con eso”, respondió Jara.

De igual forma, la comunista prosiguió diciendo que: “uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad: si tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador es porque estás en un nivel más alto, con más posibilidades, parte de una élite, pero las personas comunes y corrientes no tienen ninguna de esas posibilidades. Viven al tres y al cuatro, y ganan muy poco. Una de las razones por las cuales mucha gente hace un emprendimiento es porque ganaban $350 mil pesos y no le alcanzaba para sacar a su familia de la pobreza”.

“Las causas que llevaron al estallido social siguen vigentes, las personas ganan muy poco y trabajan mucho. ¿Qué pasa con el salario mínimo, cuando se habla de a subir el tope imposible al 6% de la población?”, apuntó la titular de Trabajo.

Este último emplazamiento al empresariado fue contestado por el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien también estaba presente, y respondió: “Chile está estacando económicamente, para nosotros es vital que exista crecimiento económico, ya que con eso se logra movilidad social y las personas puedan negociar con su empleador. La mejor política pública para mejorar el empleo es el crecimiento económico y eso no lo estamos viendo”.