Caso Torrealba: Fiscal declaró que todos los antecedentes filtrados por Sergio Muñoz a Luis Hermosilla, estaban bajo reserva

La detención del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, sigue generando una ola de repercusiones. Sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla han generado que el Ministerio Público tenga nuevas aristas en múltiples causas.

Por ejemplo, Muñoz le entregó información importante al abogado en los casos donde está involucrado su antecesor, Héctor Espinosa, en el mal uso de gastos reservados, hechos de corrupción de Raúl Torrealba, Felipe Guevara y el caso donde se analiza la acreditación del casino Enjoy, donde el letrado tenía interés.

Debido a toda esta situación, ya son cinco los fiscales de los distintos casos antes mencionados que han declarado ante el Ministerio Público debido a los hechos del exdirector de la PDI.

Uno de los persecutores que entregó testimonio ante sus colegas fue Francisco Jacir, de la Fiscalía Centro Norte, quien lleva adelante la causa investigativa del caso Raúl Torrealba, y que, según lo publicado por La Tercera afirmó que el 12 de noviembre del 2021, Muñoz le habría entregado al abogado un dibujo donde se describía cómo operaban los negocios ilícitos al interior de la Municipalidad de Vitacura.

En estos dibujos se dejaba ver cómo se entregaban sobres con dinero y se involucra al exintendente de la Región Metropolitana y antiguo alcalde de Huchuraba, Felipe Guevara, en estas operaciones ilegales.

En este sentido, el fiscal señaló que la causa “actualmente se encuentra en etapa de investigación, con imputados formalizados, plazo vigente y múltiples diligencias a realizar”.

Incluso, el fiscal Jacir indicó que toda esta información que Sergio Muñoz entregó a Hermosilla fue mientras los datos que filtró al abogado se encontraban en carácter de reservado.

Involucrados en la causa

Además, Jacir comentó que lo filtrado por Muñoz tienen relación con su causa “toda vez que inicialmente este refiere a Domingo Prieto (Dgo), uno de los imputados de la investigación. Erróneamente, lo individualiza como ‘Exjefe Corp. deportes Vitacura’, ese no era su cargo específico, sino que era el Director de Vitadeportes que no es lo mismo. No obstante, lo sindica como exjefe de ‘Los Vita’. Por Los Vita se entiende los programas Vita como Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deporte que el mismo documento refiere”.

Por otro lado, en los papeles que el exdirector de la PDI entregó a Hermosilla, de acuerdo a la declaración del fiscal, aparece el nombre de Antonia Larraín, imputada en la causa, quien se autodenunció y entregó “una parte importante de los hechos, entre ellos y principalmente, la entrega periódica y mensual de sobres en dinero al exalcalde Torrealba”.

Además, el fiscal declaró que “la referencia de Torrealba-Felipe Guevara, tiene vinculación con la causa debido a que Domingo Prieto, quien en una de sus tantas declaraciones, en particular la del 17 de noviembre de 2021 declara ante el suscrito en calidad de imputado, acompañado ante su abogado defensor Ignacio Schwerter y los comisarios Karen Jara Cisterna y Rodolfo Vargas Ortega, que el hecho de entregar de manera mensual y desde hace varios años sumas de dinero al alcalde Torrealba, lo había inventado Felipe Guevara una vez que comenzaron a funcionar las Organizaciones Comunitarias Funcionales”.