Gobernador de Biobío y llamado a no responsabilizar al gobierno por Huachipato: “No comparto las declaraciones del ministro Marcel. Desde la vereda de la región sentimos que la actual administración del presidente Gabriel Boric no ha sido una que favorezca a la industria”

En Duna en Punto, el gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió a la situación de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), que presentará un recurso de reposición este jueves en contra de la resolución de la Comisión Antidistorsiones, que recomendó establecer sobretasas provisionales menores a las solicitadas para las importaciones de acero desde China.

“Ni Huachipato, ni Molycop han solicitado subsidios estatales. Lo único que se está solicitando es nivelar la cancha, competencia en igualdad de condiciones”, aseveró Díaz.

El gobernador aseveró que “he conversado largamente con el ministro de Economía (Nicolás Grau), hemos intercambiado mensajes durante estos días. La primera tarea era lograr que ambas empresas presentaran recursos de protección, lo segundo es que el ministro cumpla lo que prometió y que la comisión resuelva rápidamente”.

Respecto al llamado del ministro de Hacienda, Mario Marcel, al grupo CAP, consorcio dueño de la siderúrgica Huachipato, a “involucrarse” para evitar el cierre de la empresa no “traspasar responsabilidad” al Gobierno.

En conversación con la agencia EFE, el secretario de Estado aseveró que “es complejo que (la empresa) le traspase íntegramente al Gobierno las decisiones respecto el futuro de una de sus filiales”.

“No comparto las declaraciones del ministro Marcel. Desde la vereda de la región sentimos que la actual administración del presidente Gabriel Boric no ha sido una que favorezca a la industria”, afirmó.

Asimismo, el gobernador aseveró que “no hay inversión pública ni privada en la región (…) Cuando se trata de ir a la lógica de si este gobierno ha sido favorable para inversión, generación de trabajo y apoyo de la industria, yo diría que no. En es sentido no encuentro tan afortunada la declaración del ministro Marcel”.