“Esto es un atentando a la democracia”: La respuesta de Daniel Jadue por la prohibición de viajar a Venezuela

Invitado por Nicolás Maduro, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que está siendo investigado por corrupción, viajaría a Venezuela. Pero el viaje fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) que alertó a la Fiscalía, la que se comunicó con la defensa de Jadue anunciando que si se concretaba el viaje, despacharía una orden de detención en su contra. Esto por las sospechas de que el alcalde pidiera asilo en ese país.

A través de su cuenta de X, Jadue escribió: “Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme”.

Y agregó: “Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”

El próximo 29 de mayo, Daniel Jadue será formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El alcalde no cuenta con ninguna medida cautelar.

La fiscalía ya adelantó que solicitará prisión preventiva para Jadue.

La explicación de la Fiscalía

A través de un comunicado, la fiscalía explicó que “el día 17 de abril a las 22.30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, por cuanto se tomó conocimiento, que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela”.

“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía, informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado se desistió, voluntariamente, de viajar”, se lee.