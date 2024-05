“Una locura”: Oasis tiene una nueva canción creada por un fan con inteligencia artificial

Una nueva canción de Oasis en pleno 2024 parece una locura, pero gracias a la inteligencia artificial esto es posible, y el resultado es increíble.

Y es que un usuario de Youtube creó Ride It Out, una canción de Oasis hecha solamente con inteligencia artificial y con la edición de su creador, donde no se usaron modelos de voz.

Para sorpresa de muchos, el resultado es bastante bueno e incluso, perfectamente podría hacerse pasar por una canción creada por los británicos, ya que en el tema se hace presente el sonido clásico de los de Manchester.

En la canción, se pueden escuchar a las míticas guitarras de Noel Gallagher y la voz actual de su hermano Liam, que interpreta una letra que perfectamente podría haber sido escrita por ellos.



Pero esta no es la única, ya que el mismo canal de Youtube, Video Vault, lanzó otro tema de Oasis hecho completamente con inteligencia artificial, llamado The Magic Can’t Be Right, creada en el sitio udio.com.

Esta vez, el tema es más calmado que el anterior, y que tiene una introducción acústica que puede recordar a Wonderwall, además del uso de instrumentos de cuerdas clásico de la banda de brit pop.



La recepción de la gente fue de alegría por escuchar nuevamente a Oasis tener “música nueva”, pero también de sorpresa por las capacidades que puede alcanzar la IA.

La respuesta de Gallagher

Lo cierto que hay otras personas que han ido más lejos y han creado un disco completo de Oasis con inteligencia artificial, como la banda Breezer que creó un álbum de ocho canciones de la banda británica que llamaron AISIS.

El tema tomó tal revuelo que el mismo Liam Gallagher se refirió al tema, señalando que “es mejor que todo el resto de los chismes que existen” y que “es una locura como la mierda”, destacando su sonido.

“Estos malditos idiotas claramente tienen demasiado tiempo libre y demasiado dinero como para permitirse esta tecnología para molestar y hacer eso para reírse”, comentó a NME.