¿Cuáles son los próximos objetivos del Gobierno en salud tras la aprobación a la ley corta de isapres?

Prácticamente, nadie quedó contento luego de la aprobación a la ley corta de isapres. Desde la oposición, si bien valoraron los acuerdos con los que se llegó con el Ministerio de Salud, apuntaron contra el Gobierno por la demora en la tramitación de la reforma y en alguno de los contenidos de esta, mientras que desde el oficialismo, muchos lo vieron como un perdonazo.

Es en este escenario que el Ejecutivo se debió enfrentar a una de las iniciativas legislativas más compleja desde que el Presidente Gabriel Boric llegó hasta La Moneda.

La reforma al sistema de salud era uno de los puntos clave del programa de Gobierno que presentó Boric en 2021 y con el que llegó hasta Palacio, y lo aprobado ayer en el Congreso dista bastante a lo que se plateó en un primer momento desde la izquierda.

Así las cosas, durante esta jornada, el mismo Mandatario salió a defender las indicaciones que presentó el Ejecutivo a la ley corta, indicando que “nuestra posición desde un principio era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazo. El proyecto aprobado logra esto, además, otorgando estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante”.

Además, el jefe de Estado resaltó el “fortalecimiento histórico a Fonasa” que se logró gracias a la aprobación del proyecto.

“Estos usuarios de Fonasa ahora podrán contar con seguros complementarios que les darán mejores condiciones económicas para también tener sus atenciones en prestadores privados, lo que se suma además a todo lo que hemos avanzado en materia de Copago Cero que ya ha beneficiado a más de un millón de personas”, agregó Boric.

Las reformas que vienen

El Presidente, también aprovechó de repasar a las isapres: “durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos como ha establecido la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios. Hay una irresponsabilidad allí que provocó este complejo escenario. Los montos cobrados en exceso deben devolverse y las Isapres van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad”.

Así, ahora el Gobierno se planteó avanzar hacia reformas más profundas al sistema de salud, especialmente reforzando el Fonasa.

Por de pronto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se comprometió a iniciar el debate legislativo para una profunda reforma a la salud el 1 de octubre. Pero desde las bancadas oficialistas en el Congreso ven esta fecha como muy lejana, ante la necesidad de urgencia que necesitaría.

En este sentido, los parlamentarios de izquierda han solicitado reunirse con la titular de Salud, algo que concretará con los parlamentarios del Frente Amplio en dos semanas más, al regreso de la semana distrital.

Al respecto, el diputado RD, Jaime Sáez, señaló que la ley corta “sienta las bases para poder avanzar en una reforma más estructural”, y que desde el oficialismo ven “con cierto optimismo que una reforma a la salud no sería algo tan utópico como han resultado las reformas de pensiones y el pacto fiscal, en donde la derecha nunca ha estado de acuerdo”.

Siguiendo esta línea, en la izquierda plantean que el reforzamiento que le dio al sistema público, debido al aumento en los afiliados de Fonasa en los últimos años y Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), es un punto de partida que no hubiera logrado de no ser por la ley corta, ya que en un contexto normal no hubieran estado los votos de la derecha.

“Este es el primer paso para hacer lo que debimos hacer desde el día uno: un sistema de salud que hiciera compatible una mejora sustancial a la salud pública y que permitiera que la salud privada se desarrolle no en condiciones de abuso con sus cotizantes”, resaltó el jefe del comité parlamentario del PPD con independientes, Jaime Araya.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello apuntó a que: “aprobamos con ciertas observaciones. Fortalecer Fonasa debe dar pie para empezar a conversar del compromiso del programa de gobierno por la reforma a la salud”.