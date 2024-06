Ministra Tohá sobre anuncio de aborto libre: “No es un tema que la mayoría de la gente esté vibrando con él, pero para quien le afecta es una tragedia”

La ministra de Interior, Carolina Tohá, se refirió esta mañana en T13 radio al anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública sobre despachar un proyecto de ley sobre aborto legal.

Tohá descartó que esto tuviera una “motivación electoral” como deslizó Paulina Vodanovic, timonel de PS, diciendo “yo la verdad no sigo mucho ese análisis, porque yo creo que el tema del aborto es un tema gigantesco (…) cuando se enfrenta un dilema, cuando una mujer pasa por una situación de un embarazo que no estaba previsto, que no está en condiciones de asumir, o que simplemente en esa etapa de su vida no es algo que desee enfrentar”.

Agregando: “Ciertamente ahí es un drama gigante, pero la mayoría de las personas se levantan en la mañana y no piensan en el aborto. No es un tema que la mayoría de la gente esté vibrando con él, pero para quien le afecta es una tragedia. Es una tragedia de la cual muchas veces la sociedad no se conecta, da la espalda, mira para otro lado. Entonces yo creo que esto sí es muy importante para las mujeres que les ha tocado vivir esto”.

Complementó que “no creo que sea un tema hoy día general de la opinión pública, pero eso no puede significar que no lo tomemos, porque hay detrás de esto, son discusiones de la civilización en realidad. Cuando se dice aquí que es un tema de nicho, es un tema que se ha discutido en todo el planeta. En todas partes son dilemas que no se les puede hacer el quite”.

Sin embargo, la ministra aseguró que el tema de aborto libre no fue conversado en comité político, explicando que “lamentablemente esta opinión de que se podría haber avisado a algunos sectores políticos, desde que yo tengo memoria, las cosas que se van a poner en el discurso no se avisan a los sectores políticos. Lo que sucede es que el debate se adelanta en ese caso y cuesta mucho mantener la lógica de que el presidente haga un anuncio, ponga un tema en discusión, si se haya planteado previamente que viene la noticia”.