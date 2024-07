“Me gusta de hacer música (…) pero detesto la fama”: Adele anuncia un alto en su carrera

“No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto“, señaló Adele a ZDF. “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, sólo por un tiempo“.

La artista aseveró: “No me gusta ser famosa. Me encanta poder hacer música todo el tiempo“.

“Ni siquiera canto ya en casa, es raro”, abundó antes de señalar que nunca dejará la creación musical. “No voy a dejar la composición ni la música”, precisó Adele, que desde el próximo 2 de agosto actuará en una serie de diez conciertos en Múnich, ciudad en la que se levantó un escenario y auditorio especial para la ocasión con capacidad para 80.000 personas. Precisamente, después de estos espectáculos comenzará su pausa en la música.

Hay que recordar que Adele se ha tomado su tiempo entre discos a lo largo de los años. Lanzó su debut, 19, en 2008, su seguimiento 21 en 2011, su tercer álbum de estudio 25 en 2015 y su cuarto LP, 30, en 2021. Todos son indicativos de la edad en que escribió y grabó los proyectos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en diciembre de 2023, Adele dijo que “ni siquiera había pensado” en nueva música. “Tengo que esperar para tener un sentimiento“, dijo la cantautora a la publicación. “Si me pongo ansiosa, es cuando sé que tengo que ir al estudio, y en este momento soy todo lo contrario de estar ansiosa”.

Por otro lado, abordó la posibilidad de iniciar una carrera en la actuación y aseguró que solo hay un filme del que sería parte. “El tipo cuya película haría, no está mentalmente preparado para escribir el guion“.

“Ese es el único papel que siempre he querido“, dijo. “Porque creo que lo lograría. Creo que lo haría muy, muy, muy bien“.