¿Cómo se revoca una concesión?: Después de una semana con cortes de luz, Gobierno inició proceso de caducidad a Enel

Durante la noche, el ministro de Energía, Diego Pardow anunció que el Gobierno inició el proceso de caducidad de la concesión de Enel después de que más de 100 mil clientes estuvieran sin luz por una semana después del temporal que se vivió el jueves pasado en la zona centro sur.

Pardow fue claro al decir que el proceso comienza con el ultimátum de un plazo de 24 horas para que la empresa reponga el servicio. Y agregó:

“Siguiendo las instrucciones que nos diera el Presidente en horas de esta mañana, hemos iniciado el proceso de caducidad de la distribuidora Enel. Este proceso tiene varias etapas, su primera etapa es un requerimiento. Este requerimiento funciona como una forma de ultimátum, donde se le ponen condiciones de servicio que tienen que ser cumplidas en cierto plazo, y teniendo en cuenta que el día de hoy se nos ha presentado un tercer plan de recuperación que los dos anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez”.

Agregando: “Por lo tanto, si no hay 20 mil clientes conectados durante las 24 horas de mañana (por hoy), este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Obviamente esto se trata de poner a las personas primero. Y eso significa que esperaríamos que eso no ocurra, esperaríamos que este plazo y este compromiso sí se cumpla”.

El ministro de Energía también argumentó: “Nuestra preocupación es con qué cara se le va a pedir a los consumidores chilenos que paguen las boletas de electricidad cuando el servicio de distribución eléctrica ha sido no solamente incompetente, sino indolente. Entonces cómo vamos a pedirle a los clientes de nuestro país que día a día pagan sus cuentas, que regularmente se hacen cargo de sus obligaciones, que enfrenten esa situación cuando evidentemente las empresas han faltado a su parte de este trato tácito que tenemos la ciudadanía con las empresas”

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve fue claro al decir que “evidentemente hay incumplimientos graves (…) “incumplimientos reiterados a los propios compromisos que la empresa ha adquirido para la reposición del suministro eléctrico de las personas”.

Hoy en CNN radio, el subsecretario sostuvo que “la caducidad es una herramienta que el Estado chileno tiene. No tiene por qué negarse a usarla. El Presidente ha abierto la puerta a usarla, porque los incumplimientos son graves, porque ha habido afectación grave a las personas y porque no se han cumplido ni siquiera los compromisos que estaban en el marco regulatorio”.

Agregando que “no es para resolver el problema de hoy. Porque eso no resuelve el problema de hoy. No resuelve a la persona que está hace seis días sin luz. Pero los países tienen que también garantizarle a la sociedad que las leyes se van a aplicar. Y que las sanciones existen frente a faltas graves para aplicarlas también”.

Y fue duro al decir que “si uno tiene la posibilidad y la facultad de cancelar una concesión, y la verdad es que nunca se cancela la concesión, entonces la empresa efectivamente siempre va a tener la libertad frente a situaciones de esta naturaleza, de a lo mejor, ahorrarse plata, pagar las multas. Y quedar en la impunidad. Y después seguir manteniendo la rentabilidad de su negocio”.

¿Cómo se revoca una concesión?

Poner fin a una concesión eléctrica está dentro de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y contempla el que el Presidente de la República caduque el contrato en caso de que la empresa no cumpla con “las exigencias preestablecidas” en la misma ley.

De pasar esto, la normativa también establece que se pone a disposición “la licitación de los bienes afectos a ella”, la cual deberá verificarse dentro de un plazo no mayor de un año.

Como explicó la abogada Daniela González especialista en regulación eléctrica a La Tercera, “de declararse la caducidad, lo que corresponde es que se asigne una administración provisional del servicio, lo que no es algo trivial ni fácil de hacer dada la envergadura de la responsabilidad, de la zona de concesión, y del número de clientes. Luego se deben licitar los bienes y lo recibido, excluidos los gastos, se le devuelven al exconcesionario. Esto significa que los bienes no pasan al Estado, sino que debe buscarse un nuevo concesionario, por lo que es más bien una venta forzosa”.