Carlos Gajardo sobre los nuevos antecedentes del exfiscal Guerra en el Caso Audio: “Son bastante evidentes (…) ratifican las sospechas que manifestamos en el Caso Penta”

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió a los nuevos antecedentes que revelaron conversaciones entre el exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra y Luis Hermosilla.

Al respecto, el abogado señaló que estos datos son “bastante evidentes que tiene que efectuar la fiscalía (…) Esos hechos en su momento fueron los que motivaron la renuncia al Ministerio Público por nuestra parte, junto con el colega exfiscal Pablo Norambuena. Y los nuevos antecedentes vienen a ratificar las sospechas que en su momento nosotros manifestamos (sobre el Caso Penta), que manifestó el Consejo de Defensa del Estado, la propia abogada a cargo del caso María Inés Horvitz”.

Además, aseguró que las decisiones que tomaba Guerra al interior de la fiscalía “no eran compatibles jurídicamente” y que “a espaldas nuestras decidió suspender el Caso Penta”.

Por otro lado, si bien indicó que es común que exista comunicaciones entre fiscales y abogados en las causas, “en el caso de Guerra con Hermosilla, este no era abogado en el Caso Penta. Como fiscal no puede conversar con un abogado que no es del caso. Puede ser constitutivo de delito”

“Al interior de la fiscalía hubo indolencia, a vista y paciencia de todo el Ministerio Público”, agregó.