La advertencia de Netanyahu a Hamás: SI no liberan los rehenes, se retoma el combate en Gaza

Luego de que el grupo terrorista palestino anunciara la suspensión indefinida del acuerdo de tregua por supuestas “violaciones del enemigo”, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este martes que si Hamás no cumple con la entrega de los rehenes pactados para el próximo sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reanudarán los combates en la Franja de Gaza.

“Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y las FDI reanudarán los intensos combates hasta que Hamás sea derrotado de forma decisiva”, mencionó.

“A la luz del anuncio de Hamás de su decisión de violar el acuerdo y no liberar a nuestros rehenes, anoche ordené que las Fuerzas Armadas se reunieran dentro y alrededor de la Franja de Gaza. Esta operación se está llevando a cabo en este momento y se completará próximamente”, agregó.

Además, The Times of Israel citó también a un funcionario del Gobierno israelí que insistió en que “Hamás violó el acuerdo y, por lo tanto, no se avanzará en la continuación del cumplimiento del acuerdo ni en las negociaciones sobre la segunda fase sin la devolución de nuestros rehenes”.

Posición de Hamás

En este sentido, Hamás, llamó a la contraparte a “implementar el pacto palabra por palabra”. “Esto asegurará que todo avance bien y sin retrasos, y llevará a la liberación de prisioneros de ambos lados”, dijo Mahmud Mardawi, miembro de la formación.

Según Hamás, el retraso en la fecha de retorno de gazatíes al norte del enclave, los recientes ataques israelíes que provocaron una treintena de víctimas fatales y restricciones en la entrada de suministros humanitarios para los civiles, fueron motivos para detener la entrega de rehenes.

¿Podría haber una nueva ofensiva militar?

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, puso en alerta máxima al Ejército y aseguró que no se permitirá el regreso a la situación previa al 7 de octubre. “El anuncio de Hamás de dejar de liberar rehenes israelíes es una completa violación del acuerdo de alto el fuego y del pacto para su liberación. He dado instrucciones a las FDI para que se preparen al máximo nivel de alerta”, señaló en un comunicado.

A pesar de la escalada de tensiones, el Foro de las Familias de los Rehenes emitió un mensaje dirigido a Netanyahu pidiendo evitar una nueva ofensiva militar, ya que esto podría comprometer el regreso de los cautivos.

“Usted tomó la decisión de traer a todos nuestros rehenes a casa a través de un acuerdo. No debemos dar marcha atrás, no podemos permitir que los rehenes se consuman en cautiverio (…) El tiempo se les acaba. Los estremecedores acontecimientos de los últimos días demuestran la urgente necesidad de acelerar los plazos, completar inmediatamente todas las negociaciones y traer de vuelta hasta al último rehén con la máxima urgencia”, se lee en el texto.

Desde el inicio de la tregua en enero, se realizaron cinco rondas de intercambios, con la liberación de 21 rehenes israelíes y 730 presos palestinos. Sin embargo, la decisión de Hamás de suspender el acuerdo ha dejado en suspenso la entrega de tres rehenes prevista para el 15 de febrero y las negociaciones sobre futuras liberaciones.