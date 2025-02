Las reacciones a los dichos de Tohá sobre incendios forestales y reivindicaciones territoriales

Las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre los motivos detrás de los incendios forestales en La Araucanía han generado una serie de reacciones desde el oficialismo y la oposición, especialmente tras la respuesta del gobernador de la región, René Saffirio.

En concreto, la secretaria de Estado mencionó que en ocasiones, los siniestros se iniciaban porque había personas realizando estos crímenes por “reivindicación de tierras”.

Tras esto, el ExDC calificó los dichos de la autoridad de Gobierno como una “irresponsabilidad” y emplazó a la ministra a que “si tiene antecedentes para acreditar con evidencia lo que ha sostenido, entonces como funcionaria pública tiene la obligación de dar cuenta de ello al Ministerio Público”.

“Lamento que una situación tan dramática como la que hemos vivido en la región en los últimos días se utilice más bien con fines electorales, porque la escucho más como candidata presidencial que como ministra del Interior”, lanzó.

Las respuestas a las declaraciones de Tohá

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, partícipe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, expresó en T13 radio que “significa que a un sector lo está criminalizando con una intencionalidad que a una autoridad no le corresponde definir, porque esa competencia le pertenece a los tribunales”.

Sin embargo, su compañero de partido y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) respaldó a la titular de Interior, coincidiendo con sus dichos.

“Yo creo que detrás de estos incendios, están estos mismos grupos (CAM y Resistencia Mapuche). Yo creo que lo que uno no puede decir es que están las comunidades detrás de los incendios, no. Lo que están son agrupaciones de carácter terrorista, delictual, que roban maderas, que trafican drogas, que utilizan, comillas, esas reivindicaciones simplemente por su actividad delictual y detrás de los incendios que hoy día están ocurriendo”, dijo en Radio Pauta.

Contrario a Aedo, la diputada del Frente Amplio, Ericka Ñanco, criticó a Tohá, señalando que “Emitir comentarios, sin antecedentes que los respalden, resulta irresponsable. Invito a las autoridades políticas de nuestro país, a que si tienen antecedentes que vinculan el origen de los incendios forestales con la reivindicación territorial mapuche u otro tipo de causa, a que entreguen estos antecedentes al Ministerio Público”.

Así las cosas, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, no descartó la posibilidad de que la reivindicación de tierras esté detrás de los incendios forestales.

“El hecho de que no exista una reivindicación explícita no es un elemento suficiente como para descartarlo a priori, es una de las hipótesis que podemos manejar, pero por el momento no estamos en condiciones de hacer una afirmación“, dijo en Radio Pauta.