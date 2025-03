Boric sobre las elecciones presidenciales: “El candidato del Gobierno es Chile”

Luego de la reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, Gabriel Boric, se refirió a las elecciones presidenciales de 2025.

En la instancia, el Mandatario evitó respaldar públicamente a un candidato en particular, enfatizando que “el candidato del Gobierno es Chile”. Estas declaraciones surgieron luego de ser consultado sobre la candidatura de Carolina Tohá, exministra del Interior, quien renunció a su cargo recientemente para postularse a la Presidencia.

En su discurso, Tohá mencionó “Quiero encabezar un gobierno de progreso, cohesión y seguridad. Quiero ofrecer algo muy simple al país: creer en Chile”.

En este sentido, el Presidente Boric, dijo “esto se tiene que llevar adelante mediante primarias que sean convocantes y competitivas. El candidato del Gobierno es Chile y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile. Y lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista, es hacer bien la pega”.

Asimismo, dejó en claro que, en su rol como Jefe de Estado, no le corresponde hacer campaña por ningún aspirante en particular. “A mí, como Presidente de la República, no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular”, enfatizó Boric.

“A los liderazgos progresistas les vaya bien y desde la posición que tengo, voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles, para ampliar la base del progresismo, para hacerle sentido a los chilenos y chilenas”, dijo.