¿Podría ser Jeanette Jara la precandidata presidencial del PC?

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, se refirió a una eventual precandidatura presidencial como abanderada del Partido Comunista ante una posible primaria presidencial del oficialismo.

De acuerdo a lo que expresó la ministra en Cooeprativa, dentro de estas semanas el PC va a definir se lleva a un candidato o no. Apuntando que “claramente voy a esperar tanto lo que resuelva el PC como el Presidente de la República, mi cargo depende de él. Pero es una discusión que en el PC no se ha dado y, en base a los supuestos, no puedo opinar todavía”.

Eso sí fue clara al decir que “voy a estar siempre contribuyendo desde el espacio en que se me requiera“.

Candidatura de Carolina Tohá

Sobre la candidatura de la exministra de Interior, Carolina Tohá, la ministra Jara comentó que “es una política de larga trayectoria en el país que hizo una contribución importante al Gobierno. Hoy en día cuenta con el apoyo de su partido y cada uno de los partidos seguramente va a ir definiendo sus candidaturas para una eventual primaria del oficialismo”.