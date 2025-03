¿Volver a la pena de muerte?: Evelyn Matthei plantea que “hay ciertos casos en sí debería aplicarse”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se reunió los alcaldes de la Región de O’Higgins después del brutal asesinato a un matrimonio en su casa en Graneros.

La exalcaldesa de Providencia fue clara al decir que “estamos viviendo la peor ola de homicidios en nuestra historia, y esto no se puede normalizar”. Y luego de la reunión se planteó la necesidad de reabrir el debate sobre la pena de muerte.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, expresó, pero agregó que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

Las respuestas

En Duna en Punto, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson se refirió a los dichos de la candidata presidencial comentando que “la estadística muestra que la pena de muerte no bajan significativamente la cantidad de delitos (….) Hay muchos argumentos que recomiendan no aplicarlos”..

El diputado Guillermo Ramírez también entró al debate explicando que “cuando se votó en el Congreso el proyecto de Ley que abolió la pena de muerte, ella era senadora y ella fue de los pocos parlamentarios que votaron en contra de ese proyecto de ley. O sea, ella votó en su momento por mantener la pena de muerte en Chile”.

Agregando que “hay distintas posturas sobre el tema. Me parece que cuando uno va a plantear algo tan fuerte como la pena de muerte, es bueno plantearlo como lo hizo. Que en vez de decir directamente lo que ella piensa, que es que debería haber pena de muerte, ella dice abramos el debate, conversemos, veamos en qué situaciones o en qué circunstancias una cosa así podría justificarse”.