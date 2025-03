¿Se viene un otoño más cálido?

Este jueves se producirá el equinoccio de otoño, sin embargo, las temperaturas en la zona central del país siguen siendo más altas de lo normal.

Hoy, en Santiago, los termómetros podrían alcanzar los 35 °C en algunos sectores, mientras que en regiones como Talca y Chillán se esperan hasta 30 °C.

¿A qué se deben estas altas temperaturas?

Según Paula Santibáñez, directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, este fenómeno se debe a un “Niño costero”, caracterizado por aguas más cálidas de lo normal frente a las costas de Ecuador, Perú y el norte de Chile.

Además, explicó que esta situación climatológica “produce precipitaciones locales, pero en la zona centro del país produce vaguadas costeras con días nublados que se alternan con días calurosos producto de vientos secos y cálidos que bajan del Este. Eso hace que la temperatura máxima suba mucho, hasta alcanzar los 34 °C en los valles interiores. Sobre todo en la zona que va desde la Región de Valparaíso a Los Ángeles se sentirá un calor seco”.

Por su parte, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, advierte que este calentamiento anómalo ha evolucionado rápidamente en las últimas seis semanas, afectando el clima en gran parte de Sudamérica.

Esto explicaría por qué el verano en Chile ha sido más cálido de lo previsto y por qué en Argentina se han registrado precipitaciones sobre el promedio.

Matías Pino, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), explicó que este calor se extenderá desde la zona sur de la Región de Coquimbo hasta la Región de Ñuble, debido a un ciclón subtropical que reduce la humedad y favorece el alza de temperaturas.

Además, la escasa nubosidad provoca mayor oscilación térmica, con tardes cálidas y mañanas frías.

¿Es algo inusual en marzo?

A pesar de que las temperaturas actuales son altas, no alcanza récords históricos para marzo, ya que “en 2015 se registró una temperatura de 36,2°; en 1978 hubo 35,2 °C, al igual que en 2012. En 2016 se registró una máxima de 35 °C. Por lo tanto, (el de hoy) no es un evento extremo y no entra en los top 5 de marzo”, detalla Pino.

Sin embargo, Cordero destaca que el verano en la zona central se ha extendido con los años, pasando de 90 a 120 días debido al cambio climático.

¿Cómo será este otoño?

“Lo más probable es que sea relativamente cálido, pero afortunadamente la probabilidad de que sea altamente seco como se esperaba (por efecto de la Niña) ha ido disminuyendo”, señaló Raúl Cordero.

“Vamos a tener un trimestre de otoño (marzo, abril y mayo) por debajo de lo normal en gran parte del territorio. Solamente una condición sobre lo normal en el altiplano”, agregó.

En cuanto a las temperaturas, las mañanas serán más cálidas en el extremo norte y sur del país, mientras que la zona centro tendrá mínimas por debajo de lo normal.

Mientras que las temperaturas máximas “se proyecta una condición sobre lo normal que va a afectar a gran parte del país. La excepción será la costa de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, que va a ser más baja de lo normal”, enfatizó Matías Pino.