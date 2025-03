El fútbol chileno llora: Muere “Clavito” Godoy, reconocido entrenador nacional

Este miércoles, Hernán “Clavito” Godoy, falleció a la edad de 83 años. La muerte del histórico jugador y entrenador chileno fue producto de complicaciones derivadas a raíz del cáncer hepático que padecía.

La noticia fue confirmada por la familia de Luis Faúndez, gerente general de Santiago Morning, quien señaló que hace semanas habían iniciado una colecta para costear el tratamiento médico que necesitaba.

En febrero de este año, fue hospitalizado de urgencia por un hepatocarcinoma en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Diáz Insunza de La Florida.

“Me he sentido muy mal, no sé, he andando sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo. Acá estoy luchando, aún no saben que tengo”, dijo hace poco”Clavito” Godoy al medio La Hora.

El equipo Audax Italiano, en el partido contra Deportes Limache, recaudó donaciones de los hinchas para ayudar a la familia de Godoy. El monto recaudado fue duplicado por el club.

Trayectoria

“Clavito” como futbolista vistió las camisetas de Deportes La Serena, Santiago Wanders, Palestino, Audax Italiano, Magallanes y Trasandino. Además jugó en Honduras, Guatemala y Colombia.

Después siguió su carrera como entrenador, dirigiendo a Audax Italiano, Naval, Trasandino, Ñublense, San Luis, Deportes Concepción, Fernández Vial, Regional Atacama, Puerto Montt, San Marcos, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Linares, Melipilla, Santa Cruz, San Felipe, Deportes Iquique, San Antonio Unido y Santiago Morning.

Lo recordamos con una entrevista que dio a Duna:

Si bien se involucró en algunas polémicas, su paso por diversos equipos nacionales, hizo que fuera reconocido tanto a nivel nacional como internacional debido a que también fue entrenador en Estados Unidos, Guatemala e Indonesia.