Presidente Boric lanza duras críticas a Donald Trump ante inminente aumento de aranceles

Desde India, el Presidente Gabriel Boric realizó duras críticas a su par estadounidense, Donald Trump. Los dichos del Mandatario nacional las dio en medio del foro de negocios Chile-India en Nueva Delhi.

Esta nueva arremetida del jefe de Estado chileno contra el republicano se da en medio del inminente aumento en los aranceles desde Estados Unidos a una gran cantidad de países, lo que también podría afectar a Chile y a la economía global.

Frente a esto, la máxima autoridad del país aseguró que las determinaciones del presidente estadounidense “quién sabe qué condiciones puedan generar para algunos países, la verdad es que estos encuentros se vuelven mucho más importantes”.

“Son tiempos de amenazas, de aranceles unilaterales. Son tiempos, incluso, de desconocimiento del Derecho Internacional y de la soberanía territorial de los países”, analizó.

Sumado a ello, lanzó sus dardos a la “nueva oligarquía tecnológica”, quien ha “acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”, refiriéndose a los grandes empresarios electrónicos que apoyan a Donald Trump.

“Queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina (el mundo empresarial tecnológico)”, agregó el Presidente Boric y dijo que “solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, una tecnología mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social“.

Así también, el frenteamplista indicó que “me parece importante que desde países emergentes, con nuevos desafíos, pero desafíos globales, seamos capaces de repensar cómo los cambios tecnológicos inciden de manera significativa en cómo se desarrollan nuestras sociedades”.

“Un país mediano como el nuestro no busca alinearse con un liderazgo particular. No es que yo tenga una relación especial con el presidente Zelensky o con Mahmud Abás. De lo que se trata es que, para que Chile pueda hacerse respetar en el mundo, nuestra mejor herramienta es el Derecho Internacional. Y, por lo tanto, la condena del terrorismo, tanto como la condena a las agresiones unilaterales, son parte esencial de nuestra política exterior”, recalcó.