Johannes Kaiser desecha opción de formar parte de eventual gobierno de Matthei: “Que me deje fuera”

Durante una entrevista en Radio Infinita, Evelyn Matthei fue consultada por la posibilidad de sumar a republicanos y libertarios a su eventual gobierno. “Todo eso hay que mirarlo”, señaló, sin comprometerse con nombres concretos.

Al referirse a los dichos del presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz —quien dijo que “se le aprieta la guata” al pensar en Kaiser como ministro—, Matthei fue tajante. “La política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, así es la vida”, sostuvo.

Justificación ante posibles alianzas

Matthei profundizó en su argumento señalando que muchas personas trabajan en lugares donde no quieren estar, pero no tienen otra opción. “En la vida mucha gente tiene que comerse muchos sapos, algunas personas están trabajando en un lugar donde no les gusta estar, pero no tienen alternativa”, insistió.

También recalcó que las decisiones deben basarse en los resultados electorales. “Lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones”.

Al ser preguntada directamente si se imagina a Johannes Kaiser como ministro, respondió: “No lo sé, hay que verlo (…) empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado, lo que a mí se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”.

Kaiser cierra la puerta: “No estoy interesado”

Johannes Kaiser no tardó en responder. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el candidato libertario fue claro al rechazar cualquier posibilidad de colaborar con Matthei:

“Yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata @evelynmatthei, que no estoy postulando, ni estoy interesado, en ser parte de su gobierno. Le quiero solicitar por tanto que me deje fuera del menú”.

