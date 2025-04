El plan de natalidad presentado por José Antonio Kast: Bono de un millón para la madre y otro para ahorro del hijo

Este martes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su propuesta para abordar la crisis de natalidad que atraviesa el país.

Se trata del Plan Chile Renace, mediante el cual Kast propone un paquete de medidas orientadas a fomentar la maternidad, entre las que destaca un bono de $1 millón para la madre y otro monto igual depositado en una cuenta de ahorro a nombre del hijo recién nacido.

“Vemos con preocupación que para muchas personas el día de hoy el tener hijos es un desafío enorme, lo ven como una carga enorme, siendo que debería ser algo positivo, que genera alegría, esperanza y no lo vemos así. Las personas hoy tienen incertidumbres laborales, tienen temor por la inseguridad y muchas otras cosas”, afirmó Kast.

Además del doble bono, la propuesta contempla la creación de una Asignación Universal por Hijo Nacido, reestructuración de la Asignación Familiar, implementación de sala cuna universal y la reasignación de recursos desde la educación superior hacia la primera infancia. También se analizará la posibilidad de otorgar exenciones al impuesto a la renta según el número de hijos y los tramos impositivos de cada familia. El costo estimado del plan asciende a US$380 millones.

Críticas desde la propia derecha

La propuesta de Kast no tardó en generar reacciones, incluso desde su propio sector político.

La senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional cuestionó duramente la iniciativa, calificándola como “machista y populista”.

Asimismo la parlamentaria, quien ha compartido públicamente su experiencia con la infertilidad, criticó la mirada simplista de reducir la decisión de ser madre a un incentivo económico. “Llevamos mucho tiempo desde el Congreso trabajando en distintas propuestas para enfrentar una de las crisis más importantes que tiene nuestro país, que es la baja natalidad, y que a nuestro juicio hay que mirarla desde dos puntos de vista. Primero, para poder dar una respuesta y acompañar y apoyar a aquellas mujeres que por distintos motivos están decidiendo no ser madres, pero también a aquellas que, queriendo serlo, no pueden por la infertilidad”.

“Me duele escuchar que un candidato presidencial que ya enfrentó una elección presidencial crea que una mujer va a decidirse en ser madre porque le traen $1 millón. Todos sabemos que hoy día, sobre todo con la inflación que tenemos, ese dinero se gasta rápidamente. Y me duele porque es una mirada machista a mi juicio. Hay que hablar a las mujeres, empatizar con las madres que no llegan a fin de mes y muchas veces tienen que sacar adelante sus hogares solas”, agregó Núñez.

Otras medidas propuestas

Además, la senadora subrayó la importancia de impulsar medidas basadas en la corresponsabilidad social, como el fomento del teletrabajo, la flexibilización laboral y el avance urgente en la ley de sala cuna universal.

No obstante, advirtió que “esta mirada machista y populista no responde a poder hacer frente a la crisis que tenemos hoy día con la baja natalidad. Y espero, insisto, que con políticas sensatas, con políticas reales, que sean empáticas, que respondan hoy día a las necesidades que tienen las mujeres para poder decidir ser madres (…) Yo hago un llamado a que en estos temas, que son de tanta empatía, se requiere conocer a detalle las necesidades, que no se propongan respuestas que se elaboren entre cuatro paredes con aquellos que no lo han vivido”.

La urgencia del proyecto de Sala Cuna Universal

En paralelo, la diputada Natalia Romero (UDI) también ha impulsado una agenda legislativa con foco en el fomento a la natalidad. Entre sus propuestas figuran incentivos tributarios para futuros padres y empresas, un aporte económico permanente para quienes tengan un segundo hijo, ampliación del programa de fertilización asistida y el aumento del postnatal masculino de 5 a 30 días.

Romero también instó a acelerar la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, proponiendo además becas y subsidios para jardines privados ante la falta de cobertura pública.