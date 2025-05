Catalina Pérez por arresto domiciliario: “Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia”

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la diputada Catalina Pérez, investigada por el Ministerio Público como presunta autora o cómplice de tres delitos de fraude al Fisco en el contexto del denominado caso Democracia Viva.

En primera instancia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva argumentando que la parlamentaria representa un peligro para la sociedad, sin embargo, la jueza Claudia Campusano denegó la solicitud y optó por una medida cautelar menos gravosa. Además, fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación.

La audiencia

La magistrada a cargo del caso consideró que existen elementos suficientes para presumir que la diputada tuvo conocimiento y eventualmente participó en maniobras destinadas a ocultar irregularidades en la constitución y operación de la fundación.

En ese sentido, señaló que el Ministerio Público “ha dado a conocer conversaciones de WhatsApp que develan una actitud bastante cuestionable de la imputada en cuanto a querer ocultar el hecho de que el domicilio que se fija en su oportunidad para la fundación era un domicilio falso, del cual ella estaba en conocimiento. Y que da instrucciones y está dispuesta a falsear mucha información, como que se pongan logos en la puerta, como que se hable con un conserje, etcétera”.

“De aquello se puede deducir que efectivamente hay una intención de ocultar otras actitudes pretéritas”, agregó Campusano.

También señaló que la participación de Pérez en los hechos la sitúa dentro del artículo 15, número 3 del Código Penal, que establece como autores a quienes presencian un delito sin tomar parte inmediata en él.

La defensa

Tras la audiencia, el abogado defensor Gonzalo Medina valoró que se rechazara la prisión preventiva. “Estamos satisfechos porque el tribunal rechazó la prisión preventiva. Nosotros seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez en los hechos, como lo hemos hecho desde el comienzo y seguiremos con ello”.

Por su parte, la diputada emitió una declaración pública:

“Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”.