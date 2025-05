Los nexos entre Claudio Orrego y Alberto Larraín que complican al gobernador

Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana, quedó en la mira tras nuevos antecedentes sobre su vínculo con la fundación ProCultura. Esto ocurre en medio del caso Convenios, que ya salpica al Gobierno y al Frente Amplio.

El 21 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió un oficio reservado a la Fiscalía. El documento reveló que Orrego figura en el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), con 13 retiros desde Banco Estado por un total de $812.531.770, realizados entre septiembre y noviembre de 2024.

Los retiros se hicieron desde una sucursal en Providencia, poco antes de su reelección. A la fecha del informe, Orrego no estaba incluido en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) ni en el de Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE).

Desde la Gobernación, aseguraron a Emol que estos montos corresponden a la campaña electoral del año pasado. Aclararon que el levantamiento bancario se realizó para “aclarar el tema de ProCultura” y descartaron cualquier vínculo con financiamiento irregular.

El administrador electoral de la campaña, Andrés Wallis, también respaldó esa versión: “Los movimientos de dineros declarados por la UAF el 2024, corresponden a los flujos de pagos de la campaña a Gobernador. Estos pagos se realizaron desde la cuenta que el Servel habilita para esos efectos”, dijo. Añadió que los gastos se financiaron con créditos aprobados por el Servel y pagados con vale vistas nominativos a personas y empresas que prestaron servicios.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario del gobernador. Esto, debido a la cercanía que mantuvo con el exdirector de ProCultura, Alberto Larraín.

Relación previa y mensajes clave

Según Ex-Ante, Orrego llevó a Larraín a trabajar a un centro de salud mental en Peñalolén cuando era alcalde. Además, lo patrocinó para militar en la DC. Larraín también habría apoyado su fallida candidatura presidencial en 2013.

El medio también reveló un intercambio de mensajes entre ambos, en plena crisis del caso Convenios. El 7 de julio de 2023, Orrego escribió por Telegram: “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp, por si tenemos algo complejo”.

En otro mensaje, Orrego agregó: “Querido hermano: Vengo saliendo del Centro Cultural La Moneda, donde el programa Quédate recibió un premio por su contribución colaborativa a la salud mental de Santiago y de Chile. Quiero que sepas que fui personalmente a recibirlo en compañía de todas las fundaciones, y cuando tuve la oportunidad de hablar, agradecí a todas, pero muy especialmente a ti”.

Orrego niega cercanía con Larraín

Ayer, tras conocerse estos antecedentes, Orrego negó tener una relación cercana con Larraín. En conversación con The Clinic, afirmó: “Con más de 30 años de experiencia en el servicio público, mi principio ha sido el mismo: ningún vínculo personal está por sobre la ley, y esta no es la excepción. Tal como lo dijo el propio Alberto Larraín, no somos amigos; nos conocimos en un contexto laboral en Peñalolén, hace más de 10 años, por temas de salud mental”.

Respecto al programa Quédate, señaló que fue “co-construido por seis fundaciones con experiencia en la materia (…) y aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Salud como en el pleno del CORE”. También destacó que el proyecto fue validado por la Dipres y tomó razón en la Contraloría.

Agregó que el programa se ejecutó en un 40% antes de terminarse por incumplimientos graves de ProCultura. Por esto, el Gobierno Regional presentó una demanda civil y una querella criminal.

Sobre la designación de Larraín como miembro de la Corporación Regional, Orrego aclaró: “Ese cargo era ad honorem (…) y no tenía ninguna relación con el proyecto Quédate”.