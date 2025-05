“Si estuviera en este caso, asumiría mi responsabilidad política”: Jeannete Jara se refiere a cifra errónea en fraccionamiento

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, criticó al subsecretario de Pesca, Julio Salas, por el error en la tramitación del proyecto de ley de Fraccionamiento.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, la exministra del Trabajo abordó el impacto del traspié legislativo y no escatimó en autocríticas hacia su propio sector. “Hay mucho espacio que nosotros mismos desde la izquierda hemos dejado en comunicar, pero yo diría, desvalorizando un poco la gestión del día a día y eso yo creo que tienen que ser una autocrítica bien fundamental para nosotros como izquierda, porque cuando uno quiere hacer transformaciones, debe ser capaz de dar gobernabilidad y en mi caso yo creo que lo hemos demostrado”, sostuvo.

Jara comparó la situación con el fallido proceso constitucional, advirtiendo sobre los riesgos de no asumir responsabilidades. “Esto es como cuando perdimos la oportunidad del cambio constitucional y nadie era responsable, era como Fuente Ovejuna. Todos somos responsables, nadie es responsable”, afirmó.

“En estas situaciones uno no puede cometer errores o reducir el margen de error, hacerse cargo, supervisar, eso es lo que veo con preocupación”, agregó.

Consultada sobre si debieran renunciar el subsecretario Julio Salas o incluso el ministro de Economía, Nicolás Grau, la candidata señaló que “eso lo debe determinar el Presidente de la República, pero si yo estuviera en ese caso, asumiría mi responsabilidad política”.

Respuesta a Girardi

En paralelo, Jara respondió a las recientes declaraciones del exsenador del PPD, Guido Girardi, quien aseguró que el comunismo no representa un proyecto de futuro, sino que “representa un proyecto del pasado, pero que mantiene ciertas legitimidades, valores, que lo hacen todavía valioso para algunas personas”.

En este sentido, la candidata presidencial mencionó: “¿Por qué se levanta el tema del anticomunismo? Yo creo que por conveniencia electoral. Porque he visto harto personaje, hace años que no lo escuchaba, analistas del antiguo PPD hablando mal del comunismo, incluso del Frente Amplio”.

“Nos conocen y saben que no es así. Entonces no entiendo muy bien. No son opiniones muy independientes, vienen muy de cerca. Y hablan de que, por ejemplo, mi partido o el Frente Amplio no son futuro. Guido Girardi me refiero en particular, y yo me pregunto ¿De qué estamos hablando?”.