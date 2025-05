FA insiste en espionaje político contra el Presidente Gabriel Boric: “Eso pasaba en el régimen nazi”

Este martes, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reforzó las acusaciones de presunto espionaje político contra el Presidente Gabriel Boric en el marco del caso ProCultura.

Aunque desde La Moneda han optado por tomar distancia, Martínez señaló que el Ministerio Público habría interceptado el teléfono de Josefina Huneeus , psiquiatra del Presidente, sin contar con la autorización del tribunal. Sin embargo, la diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Pinchazo al teléfono del Presidente

Según Martínez, existirían indicios de que se grabaron conversaciones del Mandatario sin autorización judicial, en este sentido, señaló que “acá hay un problema de funcionamiento en unos aspectos del Ministerio Público que sí pueden tener aprovechamiento político. Primero, el teléfono pinchado no es el teléfono que se quería pinchar. Luego se extiende la autorización (para escuchar el móvil de Huneeus), pero las escuchas previas (con el Presidente) no están autorizadas por un tribunal”.

Por otra parte, Martínez sostuvo que las conversaciones interceptadas involucran directamente al Presidente Boric. “Se pinchan conversaciones del Presidente en un teléfono de su psiquiatra. Entonces lo que están buscando es encontrar una conversación con el Presidente”, enfatizó.

En cuanto a sus acusaciones, Martínez mencionó: “Es grave, pero también es muy grave lo que está pasando. Nadie está considerando lo grave que es que pincharle el teléfono al Presidente cuando dos veces el tribunal dijo que no. De hecho, el Tribunal de Garantía habla de derecho penal de autor. El derecho penal de autor trata de decir que a uno se le persigue por la ideología política que tiene y por el cargo que detenta. Eso pasaba en el régimen nazi. Lo dice el Tribunal de Garantía, no lo digo yo“.

Estado de Derecho

Pese a reconocer la necesidad de investigar posibles irregularidades en el caso ProCultura, en entrevista con T13 Radio, Martínez advirtió sobre el riesgo de que se vulnere el Estado de Derecho. “Lo que nosotros estamos planteando es que cuando hay posibilidades de que haya espionaje en el caso del Presidente de la República , no lo decimos respecto a todas las personas, nos estamos refiriendo a conversaciones que pueden tener un carácter de defensa del Estado de Derecho y de las instituciones. Con eso no quiero decir que no se investigue, ni que no se solicite medidas intrusivas”.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado de diligencias intrusivas que tengan como objetivo al Presidente Boric de manera directa.