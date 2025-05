Intentan secuestrar a hija de CEO de criptomonedas en París frente a su hijo

Una mujer de 34 años, hija de Pierre Noizat, director general de la plataforma de criptomonedas Paymium, sufrió un intento de secuestro este martes por la mañana en el barrio XI de París. Caminaba junto a su pareja y su hijo de dos años cuando tres hombres con pasamontañas descendieron de una furgoneta blanca con el logo de Chronopost, aparentemente robada.

En la calle Pache, los agresores intentaron forzarla a subir al vehículo. Sin embargo, su pareja intervino de inmediato para protegerla. En un video grabado por una vecina, se escucha a la víctima gritar desesperadamente mientras se defiende de los atacantes.

🇫🇷 Paris shocker: Crypto exec’s daughter & child nearly kidnapped yesterday on Rue Pache, France. Masked men struck in daylight, foiled by screams & a hero’s fire extinguisher. Crypto wealth makes you a target. Stay anonymous, secure keys, be vigilant. #Crypto pic.twitter.com/2lxQuZWkY9

— Blockchain Neyo – Hiring – Web3 DeFi NFT Metaverse (@BlockchainNeyo) May 14, 2025