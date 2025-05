“Nunca me habían imputado algo tan grave”: Gobernador Orrego defiende el financiamiento de su campaña

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, salió al paso de las acusaciones en su contra que lo vinculan con Alberto Larraín y un supuesto financiamiento irregular de su campaña, en la que, habría recibido dinero desde Procultura.

Sumado a ello, el exDC defendió su inocencia, señalando que “la plata que yo ocupé en mi campaña es la plata que yo utilicé de los créditos públicos. Y si alguien tiene una prueba contraria, tendrá que mostrarla”.

Así también, la autoridad expresó que “no basta con ensuciar y tirar un titular falso y malintencionado y en mala fe para poder hacer justicia”.

Sumado a esto, el gobernador dijo que las acusaciones que lo ligan al escándalo de Procultura, es “falso y malicioso”, ya que “todos los que estamos aquí somos candidatos, todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que te autoriza a ti, es una cuenta única y tiene solamente un objetivo, que es recibir plata para tu campaña y sacar plata para tu campaña que después va a tener que ser validada por el Servel”.

“Llevo 35 años de servicio público. Nunca, nunca, en mis 35 años me habían imputado algo tan grave y no lo quiero dejar pasar y no lo voy a dejar pasar”, subrayó.

Orrego y sus críticas a las filtraciones

Por otro lado, Orrego expresó que “si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario, lo hubiera hecho gustoso, voluntariamente. Yo me enteré la semana pasada. En todo caso, celebro que se haya hecho porque una de las cosas buenas cuando hay transparencia”.

De igual manera, expresó que “yo soy una persona que vive de su sueldo, al igual que la mayoría de los chilenos, y eso lo pudo comprobar el fiscal al ver mis cuentas”.

Así también, apuntó contra los medios de comunicaciones que revelaron una serie de datos sobre la causa donde es imputado por sus lazos con Larraín, lanzando que esto “superó todos los límites de la ética periodística”.

“Yo soy una persona que cree profundamente en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, creo que es fundamental en la democracia y creo que en casos como este, en el caso ProCultura y en el caso general de las fundaciones es muy importante que la prensa tenga liberad para investigar, para preguntar (…) cada vez que nos han preguntado nosotros hemos respondido, pero eso es muy distinto a mentir y a hacer titulares que son de verdad maliciosos“, añadió.

Además, Orrego declaró: “Que se diga que yo fui a declarar, que se diga que se levantó mi secreto bancario, que se digan los problemas que tuvimos. Eso es todo parte de los hechos de la causa, yo lo respeto. A nadie le gusta que lo basureen públicamente, pero uno tiene que hacer de tripas corazón. La justicia ya va a hablar y yo por lo menos voy a seguir apoyando al fiscal Cooper para que investigue hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.