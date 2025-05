Subsecretario Salas asegura que error en cifras “no es la causa” en rebaja de la cuota de la merluza para industriales

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, salió al paso de su error en la entrega de cifras en medio de la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero y que lo llevó a ser el blanco de las críticas desde la oposición y el oficialismo, donde han llegado a pedir su salida.

En este sentido, el funcionario de Gobierno negó que los datos erróneos entregados hayan generado que la reforma perjudique a la pesca industrial, lo que desencadenaría el cierre de la empresa Pacific Blu.

“No hay una relación entre una cuestión y otra. La decisión sobre fraccionamiento es una decisión que se tomó sobre la base de un conjunto de antecedentes, este no fue el elemento determinante”, declaro a El Mostrador.

Sumado a ello, expresó que “si hubiese sido sobre la base de ese error, no favorecía a la pesca artesanal, es decir, no habría justificado entregarle más a la pesca artesanal, por lo tanto, no es la causa”

Pese a ello, Salas reconoció que “tenemos un problema con el cierre de una empresa en el BioBío” y aseguró que “el Ejecutivo no desea que se cierren empresas producto de la ley de fraccionamiento”.

Siguiendo esta línea, el subsecretario declaró que “de la misma manera que tenemos el imperativo ético de resolver una distribución injusta generada con influencias injustas en desmedro de la pesca artesanal en la legislación anterior. Lo hemos tratado de corregir con esta norma, pero obviamente los límites que tienen esa distribución son no afectar el empleo del sector industrial. Por eso esta es una conversación que requiere amplias mayorías”.