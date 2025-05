ProCultura: El seguimiento del caso que hacían los abogados del Presidente Gabriel Boric

El caso Procultura sigue golpeando a La Moneda y al oficialismo, luego de una serie de revelaciones que se han dado a conocer en distintos medios de comunicación que salpican a diferentes dirigentes oficialistas.

Ahora, de acuerdo a una publicación de La Tercera, el abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, habría tenido acceso a una serie de carpetas investigativas relativas al caso Convenios y sus diversas aristas. Esto, es de suma relevancia, toda vez que en el periodo que esto sucedió, la causa se encontraba en reserva por la Ley de Lavado de Activos, por lo que ninguna persona ajena a la Policía de Investigaciones o la fiscalía podía tener acceso a los antecedentes.

Esta nueva información se extrae desde una serie de conversaciones entre María Constanza Gómez, representante legal de la fundación ProCultura y una mujer que le llamó “Tita” y que sería María José Maturana, quien se desempeñaba como secretaria de la misma.

En la llamada que tuvo acceso la PDI, Tita, le dice a Gómez: “Hablé con Jonatan (Valenzuela) ayer, el hueón me cuenta que está de defensor de la Javiera Martínez, la directora de Presupuesto, la hueona que cambió los estándares y por eso pudo Democracia Viva postular, por culpa de eso la están inculpando. Él está de defensor”.

Sumado a ello, le comentó que el abogado “cacha perfecto todo”. “Su yunta, Gonzalo Medina, que yo lo conozco, está defendiendo a Giorgio Jackson, el otro amigo de él, está defendiendo a la Cata Pérez”, agregó.

“Ya, el hueón me dice: “Javiera Martínez me hizo clase de derecho público, porque yo no tengo idea, tuve que aprender de convenios de Contraloría. “llevo seis meses en esta hueá”, y se ha leído todas las carpetas de todas las put.. fundaciones, porque en todos se supone que Javiera Martínez estaría involucrada, no tengo idea”, le expresó.

“Sabe mucho de todo esto”

Sumado a ello, la mujer le dijo que “Jonatan solo leyó la carpeta, sabe mucho de todo esto, todo, y de medios, de la prensa. Te conoce y me conoce, conoce a Alberto (Larraín)”.

En este sentido, Tita le comentó que su estrategia legal estaría errada: “No sé si es para decirle por teléfono, es que no te va a caer bien. Jonatan leyó la hueá y dijo: esta hueá es un suicidio, aquí hay una estrategia clara, es pésima y me dijo algo muy duro, muy duro, que en ninguna parte de la carpeta, en ninguna frase, ninguna nada, aparece el nombre Alberto, Alberto no existe”.

“Lo que hace es faenar y entregar en bandeja a la Constanza Gómez, entonces lo que va a pasar es que va a ver una prisión preventiva. Amiga, fue una conversación muy larga, no te quiero angustiar”, agregó.

Frente a esto, Gómez le contestó: “José, ¿Te puedo decir una sola cosa? Déjame juntarme con Jonatan, porque Jonatan claramente no ha leído las querellas que nosotros pusimos”.

“Amiga, las tiene todas, pero importan un hoyo, porque lo importante es que la plata no está”, le respondió.

La defensa de Valenzuela

Por su parte, Jonatan Valenzuela, al ser consultado por La Tercera, aseguró que nunca tuvo acceso a la carpeta investigativa del caso Procultura, o alguna causa que estuviera relacionada a Alberto Larraín.

Sumado a ello, negó conocer a “Tita” y que solo había asumido la defensa de Constanza Martínez para el caso Democracia Viva.