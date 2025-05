Estadio para la U: La promesa de ME-O si lo apoyan con firmas para inscribir su candidatura presidencial

Marco Enríquez-Ominami hizo una nueva jugada política este jueves. A través de redes sociales, el precandidato presidencial ofreció un compromiso directo a los hinchas de Universidad de Chile: construir el estadio del club si consigue las firmas necesarias para inscribir su candidatura.

El objetivo es claro. Si 10 mil personas lo patrocinan antes del 24 de mayo, promete iniciar las gestiones para levantar el recinto antes del año 2030. “Estoy dispuesto a firmarlo ante notario. Pero antes necesito que me apoyen”, publicó en su cuenta de X.

Soy de la U 🤘, no es un secreto. Voy siempre al Estadio (incluido cuando el equipo anda mal) y he sufrido por la violencia que traen delincuentes y narcotraficantes. Tengo un plan. Pero primero me gustaría contarles una historia. Sigue Hilo ⬇️ pic.twitter.com/iyu3bU5HMD

