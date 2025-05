“Gracias por darnos ánimo con amor y apoyo”: Joe Biden rompe el silencio tras diagnóstico de cáncer agresivo

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió públicamente a su estado de salud este lunes. Lo hizo a través de una publicación en redes sociales: “El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por darnos ánimo con amor y apoyo”, escribió junto a una foto con su esposa y su gata.

El viernes, a sus 82 años, Biden fue diagnosticado con cáncer de próstata agresivo con metástasis ósea, tras consultar al médico por síntomas urinarios persistentes.

Según el comunicado de su oficina, se le detectó un nódulo prostático que resultó ser maligno, con una puntuación Gleason de 9, el grado más alto de agresividad en este tipo de cáncer.

La organización Cancer Research UK clasifica este tipo de tumor como “alto grado”, lo que indica que las células pueden diseminarse rápidamente a otras partes del cuerpo.

De acuerdo con el doctor William Dahut, jefe científico de la Sociedad del Cáncer de EE.UU., este tipo de cáncer generalmente no se considera curable una vez que ha alcanzado los huesos.

Sin embargo, “la mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento inicial y pueden vivir muchos años con el diagnóstico”, indicó en declaraciones a la BBC.

Los tratamientos habituales incluyen terapia hormonal, que busca frenar el crecimiento de las células cancerígenas y aliviar los síntomas.

El comunicado oficial señaló que “el presidente y su familia están evaluando las mejores opciones de tratamiento con sus médicos”.

Tras conocerse la noticia, llegaron muestras de solidaridad desde distintos sectores políticos.

El actual presidente Donald Trump, tradicionalmente crítico de Biden, escribió en Truth Social: “Melania y yo estamos entristecidos al conocer el reciente diagnóstico de Joe. Les enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación”.

La vicepresidenta Kamala Harris también expresó su apoyo: “Doug y yo estamos tristes al enterarnos del diagnóstico de cáncer de próstata del presidente Biden. Mantenemos a él, a la doctora Biden y a toda su familia en nuestros pensamientos y oraciones en este momento. Joe es un luchador, y sé que afrontará este desafío con la misma fortaleza, resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y su liderazgo. Tenemos la esperanza de una recuperación completa y rápida.”, señaló en X.+

Desde Chicago, el expresidente Barack Obama escribió: “Nadie ha hecho más que Joe para encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas. Estoy seguro de que afrontará este desafío con la determinación y la gracia que lo caracterizan. Rezamos por una recuperación rápida y completa”.

