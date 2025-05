Jaime Bellolio califica de “delito terrorista” explosión en Providencia y pide que el gobierno se querelle

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, condenó la explosión fuera de un edificio de la comuna ubicado en Pedro de Valdivia.

Si bien, aclaró que no hubo ninguna persona afectada, agregó que “sin embargo es evidente que un artefacto explosivo en el espacio público, a nuestro entender, es una conducta terrorista”.

“Y por tanto yo ya me he comunicado con el ministro de Seguridad, he hablado con el fiscal también, y lo que quisiéramos solicitar es que se presente una querella con quien resulte responsable por delito terrorista”.

Debido a la explosión, hoy suspendieron sus clases los colegios Luis Campino y el Colegio Alemán Sankt Thomas Morus y al respecto el alcalde comentó: “es evidente que causa un efecto que es brutal. Los colegios tuvieron que suspender sus clases, hay personas que quieren venir a trabajar y no pueden hacerlo. La libre circulación queda impedida, aquí tenemos universidades. Si esto hubiese sucedido en otro horario, evidentemente hubiésemos podido tener lesiones de personas”.

Hasta el momento no se tiene claridad de quién podría haber puesto el artefacto explosivo, pero las cámaras de seguridad ya son parte de la investigación y agregó: “como municipio nosotros nos queremos hacer parte de una querella por delito terrorista y le pedimos al Gobierno que en esto sea lo más duro posible para el resguardo de toda la ciudadanía y especialmente de estudiantes y familias que transitan por acá”.