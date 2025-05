Potencias occidentales advierten a Israel con tomar “acciones concretas” en su contra si no detiene agresivos ataques sobre Gaza

Algunas de las principales potencias de occidente, como Francia, Canadá y el Reino Unido, han amenazado a Israel con efectuar una serie de medidas, entre ellas, sanciones específicas, si es que no detienen los constantes ataques sobre Palestina.

Y es que el país liderado por Benjamín Netanyahu ha efectuado una de las ofensivas más duras desde que se inició la guerra contra Hamás, dejando cientos de muertos civiles, entre ellos, muchos menores de edad y mujeres.

Sumado a ello, Israel ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, en medio de una catástrofe en la región, que, sumado a los persistentes bombardeos en la zona, evidencia una prácticamente nula capacidad de respuesta médica y alimenticia para los millones de desplazados.

Frente a esta situación, las Naciones Unidas (ONU) han advertido de que, en caso de que no se permita el acceso de equipamiento médico y alimentos a Palestina, miles de personas podrían morir desahuciadas.

Ante estas presiones, Netanyahu permitió el ingreso de una “cantidad básica de alimentos”, lo que, de acuerdo a medios israelitas, se traducen en cinco camiones, lo que para organismos internacionales es insignificante en comparación a la magnitud de la crisis que se vive en el enclave.

Siguiendo esta línea, el mismo primer ministro reconoció que, en caso de que no deje entrar ayuda humanitaria a Gaza, pondría en peligro el respaldo de sus aliados, incluso, de Estados Unidos.

“Incluso nuestros aliados más cercanos en el mundo —senadores estadounidenses que conozco personalmente y que han apoyado incondicionalmente a Israel durante décadas— me dicen: ‘Les brindamos todo el apoyo para lograr la victoria: armas, apoyo a sus esfuerzos por eliminar a Hamás, protección en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero hay una cosa que no podemos aceptar: imágenes de hambruna masiva. Si eso sucede, ya no podremos apoyarlos”, escribió en Telegram.

La preocupación en Gaza

La principal diferencia de esta ofensiva israelí es que, el Ejército tiene la orden de permanecer en los territorios que conquisten, siguiendo el objetivo del gobierno de Israel, que es “tomar el control de toda Gaza”.

Así las cosas, y según denuncian ONGs internacionales, las fuerzas militares de Israel han atacado el territorio palestino sin discreción, prácticamente arrasando con el almacén de suministros médicos del Complejo Médico Nasser, del centro de Ayuda Médica para los Palestinos (MAP).

Por otro lado, Israel pretende impulsar una estrategia para permitir el ingreso de ayuda a Gaza siempre y cuando esta sea administrada por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), que es respaldada por Estados Unidos, quienes controlarían estrictamente a quién se les administra los alimentos, con el fin, aseguran en Tel Aviv, de que Hamás no se aproveche de esta.

Sin embargo, instituciones como la ONU han advertido que seguir este plan, provocaría una crisis mayor en Palestina, debido a que la FGH solo entregaría ayuda en las zonas centrales y del sur de Gaza, como una forma de obligar a los habitantes de la zona norte a abandonar sus tierras, siguiendo la estrategia militar de Israel, que planea quedarse con esa parte del territorio palestino.

Pese a ello, el director ejecutivo de la fundación, Jake Wood, afirmó que Israel sí permitiría el ingreso de ayuda en la zona norte de Gaza, pero que no tenía la información de cuándo.