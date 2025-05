El llamado de Kast a Matthei si pasa a segunda vuelta: “Apoyo sin condiciones”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a los posibles escenarios de las próximas elecciones presidenciales y los apoyos que podrían entregarse entre los distintos abanderados.

En concreto, el exdiputado resaltó las posibilidades de que él supere a Evelyn Matthei y pase a una eventual segunda vuelta, contra un representante del oficialista.

“Yo espero que la persona que vea que Chile puede tener un cambio real, y haya estado en la misma vereda, empujando el carro igual que yo, si es que no pasa la segunda vuelta, y paso solo yo con alguien de izquierda, se sume sin condiciones”, señaló en radio Infinita, apuntando a la candidata de Chile Vamos.

Siguiendo esta línea, indicó que “el apoyo es para pedir el voto a Chile, no es por mí. Y después tendremos que hacer gobierno”, reconociendo que “como Partido Republicano no tenemos ninguna capacidad de proveer todos los cargos de la administración pública”.

“Incluso, si uno mira todo el conglomerado de derecha, y lo que nosotros queremos hacer, que es destacar y relevar, darle importancia a los funcionarios públicos con convicción, con trayectoria, bueno, no todos van a ser del Partido Republicano. Y no todos van a ser de Chile Vamos, hay personas que no tienen color político, y que son grandes servidores públicos”.

La respuesta de la UDI

Frente a esto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió al republicano, señalando que “las obras valen mucho más que las palabras. Y hace cuatro años, Evelyn Matthei apoyó lealmente a José Antonio Kast en segunda vuelta”.

Pese a ello, reconoció que “nosotros siempre vamos a preferir una alternativa, cualquiera sea, a un gobierno de izquierda”.

Por otro lado, el parlamentario expresó que la principal favorita de cara a las próximas elecciones sigue siendo la militante UDI, seguida de Kast, apuntando que “esto va a ser reñido, pero lo que determine una vez una encuesta no es la realidad”.

“Las encuestas no muestran eso, muestran que en segunda vuelta el techo de Evelyn Matthei es superior al 50%, y ese es un buen techo, porque con eso se gana”, mencionó.