Presidente Gabriel Boric sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento: “Esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz”

Este jueves, a través de cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric se refirió al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, destacando su carácter histórico y transversal.

En primer lugar, el mandatario recalcó que acogería el contenido del informe y seguiría las recomendaciones de la comisión, destacando que ” esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz“.

Asimismo, Boric expresó que desde el Gobierno “se compromete a impulsar las medidas y acciones propuestas por la comisión, que abordan aspectos de reparación, reconocimiento y cambio institucional”.

“La oportunidad histórica que nos brinda esta comisión, cuyo origen fue respaldado por todos los partidos políticos, puede no volver a repetirse. Generar esa transversalidad no ha sido fácil y no tenemos derecho de dejarla pasar”, agregó.

En ese sentido, convocó a “todos los poderes del Estado, a la sociedad civil, a la comunidad mapuche, a las empresas y gremios a unirnos en torno a este informe y sus relaciones, para abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche que asegure justicia, paz y prosperidad”.

El mandatario comprometió a su Gobierno a impulsar las medidas y acciones propuestas por la comisión, que abordan aspectos de reparación, reconocimiento y cambio institucional. Entre ellas, destacó: