Bono de U2 hace un llamado a Israel para frenar la guerra en Gaza

Durante la jornada del 22 de mayo, en la ceremonia de los Ivor Novello Awards 2025, realizada en el Grosvenor House de Londres, U2 fue galardonado con el Fellowship of The Ivors Academy, el mayor reconocimiento otorgado por la organización. En su discurso, Bono, líder de la banda, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la paz en Medio Oriente.

En la instancia, el cantante criticó tanto a Hamás como al gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu. “Solía presentar esta canción diciendo que no era un canto rebelde. Porque creer en la paz es, y siempre ha sido, un acto de rebeldía. Algunos dirían que es incluso ridículo”, dijo antes de su discurso político.

“Hamás, liberen a los rehenes. Paren la guerra. Israel, libérate de Netanyahu y los radicales que tuercen tus textos sagrados”, agregó.

El músico también pidió protección para los trabajadores humanitarios y cerró su intervención con un tono profundamente espiritual y crítico. “Dios debe estar tan cansado de nosotros, los hijos de Abraham, en los escombros de nuestras certezas… en los escombros de nuestra venganza. Dios, perdónanos”.

El discurso fue seguido por una interpretación acústica de “Sunday Bloody Sunday”, el clásico de 1983 sobre la masacre de 1972 en Irlanda del Norte, subrayando el mensaje de rechazo a la violencia y de apuesta por la reconciliación.

Esta no es la primera vez que Bono se pronuncia sobre el conflicto en la región: en octubre de 2023, durante un concierto en Las Vegas, dedicó “Pride (In the Name of Love)” a las víctimas del ataque al festival Supernova en Israel, lo que le valió críticas, entre ellas del músico Roger Waters, quien lo acusó de apoyar el sionismo.