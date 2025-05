Trump reactiva la guerra comercial y sacude los mercados

El presidente Donald Trump reactivó la guerra comercial. Este viernes anunció que las negociaciones con la Unión Europea (UE) “no están dando frutos” y propuso un arancel del 50% a productos del bloque. La medida comenzaría a regir el 1 de junio de 2025. “La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de EE.UU. en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar (…) ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos!”, escribió en Truth Social.

Además indicó: “Recomiendo un arancel directo del 50 % para la Unión Europea a partir del 1 de junio. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos”. No se detuvo ahí, amenazó con aplicar un arancel de al menos 25% a Apple si no fabrica los iPhone en Estados Unidos.

Impacto inmediato en los mercados

Los mercados financieros respondieron con rapidez. El índice MSCI World bajó 0,14%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron 1,1% y 1,3%, respectivamente. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedió 1,6%. Las bolsas de París y Fráncfort lideraron las pérdidas con caídas superiores al 2%. Los sectores automotriz y bancario fueron los más golpeados. BMW, Ferrari, Mercedes-Benz y Stellantis cayeron más de 3%. En el sector financiero, BBVA bajó 3,5%. El índice de volatilidad VIX, conocido como el “índice del miedo”, subió 23%, lo que refleja el nerviosismo del mercado.

Propuesta rechazada y represalias europeas

La Unión Europea había presentado una propuesta comercial renovada. Incluía cooperación en temas como inteligencia artificial, energía y reducción gradual de aranceles. Sin embargo, no convenció a Washington. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que “algunas negociaciones comerciales habían resultado imposibles”.

La UE ya prepara represalias. Se estudia imponer aranceles a exportaciones de EE.UU. por €95.000 millones (US$107.000 millones). También se postergó 90 días la entrada en vigor de medidas previas, como respuesta a aranceles al acero y aluminio impuestos por Trump.