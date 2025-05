Jara apunta a que el caso Monsalve “huele demasiado mal” y Tohá niega que haya escuchado algún “rumor” sobre el comportamiento de Monsalve

La candidata presidencial del Partido Comunista y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a los nuevos antecedentes que han surgido en las últimas horas respecto al caso que investiga la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En concreto, la abanderada del partido oficialista fue consultada por la búsqueda del otrora autoridad de Gobierno de “damas de compañía” antes y después de reunirse con su denunciante.

Frente a esto, exsecretaria de Estado comentó que “más que por ese hecho en particular”, todas las nuevas informaciones que rodean a la causa “es realmente muy desolador” y llamó a que “la justicia haga pronto su trabajo”.

“Todo es demasiado grave, huele demasiado mal. Es muy incómodo la verdad”, señaló quien en su momento compartiera gabinete con el imputado de abuso sexual y violación y que hoy cumple arresto domiciliario.

Por su parte, la candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, al ser consultada por los mencionados antecedentes, se limitó a decir que “no corresponde hacer ninguna otra afirmación más que son elementos que va a tener que sopesar la Fiscalía, respecto a la investigación que se está llevando adelante”.

Pese a ello, la abanderada del Socialismo Democrático expresó que “la trata de personas, la explotación sexual, es una forma moderna de esclavismo, pero no tengo elementos para juzgar si esas consultas que hacía Manuel Monsalve se vinculaban a redes de ese tipo o no. No voy a anticiparlo yo, creo que es algo que debe establecer la Fiscalía”.

Así mismo, Tohá negó que haya tenido “sospechas” o un “rumo” sobre el comportamiento de Manuel Monsalve: “Nunca hubo ningún elemento que circulara ni informal ni formal en estos temas”.