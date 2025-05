Aborto libre: Gobierno ingresó proyecto con propuesta de que se pueda interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas

Este miércoles, el Gobierno ingresaró al Congreso Nacional el proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Así lo confirmó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien durante una entrevista con CNN Chile entregó detalles de la iniciativa.

En la instancia, la ministra señaló que “el plazo que vamos a proponer para iniciar la discusión, como dije varias veces estábamos mirando el modelo alemán, y el modelo alemán establece 14 semanas. Vamos a partir el debate con un proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de 14 semanas a través de ofrecer también su prestación en el sistema de salud”.

Según explicó la ministra, hasta las 12 semanas el procedimiento se podría realizar en el sistema de atención primaria, siempre que el diagnóstico lo permita. Sin embargo, pasado este periodo, la atención deberá ser derivada a la red hospitalaria.

Además, fue clara al señalar que “no vamos a innovar en las normas de consentimiento, que ya están en el Código Sanitario, ni en las normas de objeción de conciencia”.

“No hay que anticipar resultados”

Respecto del escenario político, el Gobierno ingresará hoy el proyecto y se espera que la discusión comience el lunes, aunque la postura oficial es no anticipar los resultados del debate.

“Cuando la presidenta Bachelet planteó las tres causales, teniendo mayoría oficialista en teoría, hubo que dar un largo debate. Estos debates nunca están ganados de antemano”, agregó.

Por otra parte, la ministra también cuestionó que el debate sobre el aborto haya estado vetado desde 1989, cuando durante la dictadura se derogó por decreto la norma que permitía el aborto terapéutico. En ese sentido, lamentó las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, quien expresó que existen otros temas con mayor prioridad legislativa.

“Lamento esa posición al debate, porque creo que cuando se tiene confianza en la justicia de los argumentos propios no hay que temer a debatir”, mencionó.

“No entiendo por qué negarse a discutir, sobre todo si dicen que no es prioridad, que no le importa a nadie, que es pura ideología… no entiendo el temor”, concluyó.