¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre el retiro de agregados militares desde Israel?

Durante esta jornada, el Gobierno anunció el retiro de los agregados militares de defensa y aéreos que cumplían funciones en la embajada de Chile en Israel, marcando así, un nuevo episodio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Dicha decisión ha tenido una serie de reacciones en el mundo político nacional, en medio de una guerra en Palestina que ha cobrado la vida de miles de habitantes en Gaza.

Así, los diferentes candidatos presidenciales se pronunciaron ante la decisión del Ejecutivo que tensiona aún más la situación diplomática, marcada con dardos entre la embajada de Israel en Chile y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quienes han apoyado públicamente la causa palestina.

Oposición critica la decisión del Gobierno

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei se mostró contraria a la decisión de Boric, asegurando que desde La Moneda se ha hecho un “uso político de una tragedia”.

“Quiero decirle al Presidente que las relaciones diplomáticas son un tema que le concierne a lo que le conviene a Chile. Yo le pregunto, con esto de retirar a los agregados militares, ¿va a arreglar acaso la situación de Gaza? ¿Va a hacer que dejen de morir niños ahí? ¿Alguien cree eso? Entonces la verdad es que esto obviamente es un uso político”, lanzó.

Pese a ello, la exalcaldesa de Providencia comentó que “cualquier persona bien nacida le da horror ver lo que está pasando en Gaza. Es una situación extremadamente preocupante y dolorosa. Yo lo único que le quiero decir es que lo que está haciendo aquí el Presidente Boric es sencillamente un uso político”.

Respaldo oficialista y el desmarque de Tohá con Jara

Por otro lado, el candidato presidencial del partido del Presidente, Gonzalo Winter, respaldó la determinación del Mandatario, expresando que “en este momento la población palestina está siendo víctima de un genocidio”.

Incluso, fue más allá, y señaló que: “No caben vacilaciones ni medias tintas frente a algo de esta magnitud, el gobierno debe hacer un embargo de armas a Israel, debe terminar con todo tipo de importación de productos de Israel”.

Misma línea siguió la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien también celebró lo hecho por Boric, recalcando que “el presidente Gabriel Boric ha mostrado mucha coherencia en la política internacional, tomando estas medidas de retiro de nuestros agregados militares en Israel”.

Sin embargo, la exministra del Trabajo pidió “medidas más radicales” y apuntó directamente a que Chile debería cortar todas las relaciones diplomáticas con Tel Aviv.

Sumado a ello, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá también se mostró conforme con la salida de los agregados militares: “es una buena decisión en el sentido de decir que no se puede tener colaboración militar con un Estado que está cometiendo atrocidades”.

Pese a ello, se distanció con las voces que señalan la necesidad de cortar las comunicaciones con el gobierno israelí, argumentando que “en general no hay que poner ahí el acento, porque su efectividad no es mucha. Lo que necesitamos son cosas que ayuden a resolver el asunto. Entonces no es algo que se pueda descartar, pero no es un tipo de medida que en general en la política exterior de Chile se haya priorizado precisamente por su poca efectividad”.