Así es el libro de fotografías del baterista de Dave Rowntree, baterista de Blur

Dave Rowntree, conocido por ser el baterista de Blur, sorprendió al anunciar la publicación de su primer libro de fotografía, titulado No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos. El libro, que estará disponible a partir del 9 de septiembre de 2025, promete ser un retrato íntimo y sincero de los inicios de una de las bandas más icónicas del britpop.

Con más de 200 páginas en tapa dura, la obra fue editada por la reconocida periodista Miranda Sawyer y recoge imágenes capturadas por Rowntree con su cámara Olympus OM-10. A diferencia de las típicas fotografías promocionales o en el escenario, estas instantáneas muestran a Blur lejos de los reflectores: descansando, viajando o compartiendo como amigos antes de alcanzar la fama global. “Las fotos que tomé son de una banda justo al principio de su carrera”, señala Rowntree. “No son de nosotros tocando o trabajando, porque en esos momentos yo también estaba ocupado. Estas imágenes son de lo que hacíamos entre medio: relajarnos, viajar, comer y, sobre todo al principio, beber”.

El libro ya está disponible para preordenar, con una edición artística especial que incluye postales fotográficas exclusivas. Además, el músico realizará una firma de ejemplares el 10 de septiembre en Rough Trade Denmark St, Londres.

Más allá de la batería, Rowntree ha cultivado una carrera multifacética: es abogado, compositor de bandas sonoras, activista político y ha colaborado en misiones espaciales. En 2023, lanzó su álbum solista Radio Songs y continúa activo en diversas disciplinas creativas.

Con nueve discos de estudio y más de 70 millones de copias vendidas, Blur volvió a escena en 2023 con una gira que incluso pasó por Chile. No One You Know promete ser una pieza nostálgica y visual imperdible para quienes han seguido la evolución de la banda desde sus inicios.